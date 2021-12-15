Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира

Европейская и Южноамериканская футбольные конфедерации - УЕФА и КОНМЕБОЛ - договорились о проведении нового международного турнира, который решено назвать "Финалиссима". В его рамках сильнейшую команду мира будут выявлять последние чемпионы Европы и обладатели Кубка Америки.

В первой "Финалиссиме" встретятся сборные Италии и Аргентины, которые выиграли континентальные первенства в 2021 году. Их встреча пройдет 1 июня 2022 года в Лондоне.

- УЕФА и КОНМЕБОЛ связывают давние традиции сотрудничества, о чем на протяжении многих лет свидетельствовали такие соревнования, как Кубок Артемио Франки и Межконтинентальный кубок. Сейчас мы с большой гордостью и к радости поклонников футбола во всем мире объявляем о перезапуске такого престижного турнира на уровне сборных, - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

К финалу между сборными Аргентины и Италии присоединятся "другие спортивные соревнования высшего уровня, как и положено традициям южноамериканского и европейского футбола", отметил, в свою очередь, глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.