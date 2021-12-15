"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт "бело-голубых", новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Шварц возглавил московский клуб в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне команда немецкого специалиста занимает второе место в таблице РПЛ.

"Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в "Динамо", а клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям", - приводит слова Шварца сайт "Динамо".