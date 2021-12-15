Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Испании, уступила команде Норвегии - 28:34.

Сборные Норвегии и России в последний раз встречались в полуфинале Олимпиады в Токио и тогда россиянки добились успеха. На этот раз заметно обновленной команде предстоял непростой экзамен.

И уже в первой половине встречи норвежки добились преимущества в четыре мяча. Во второй половине разница в счете продолжала потихоньку увеличиваться и стало очевидно, что команде под руководством Людмилы Бодниевой не удастся продолжить борьбу за медали. Так в итоге и получилось - 28:34.

В составе россиянок сразу три гандболистки забросили по три мяча - Антонина Скоробогатченко, Елена Михайличенко и Юлия Маркова.