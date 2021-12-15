РФС оценил выступление сборной России в отборе чемпионата мира-2022

Он добавил, что окончательная оценка будет дана по итогам стыковых матчей.
"Выступление можно признать удовлетворительным. Очко отставания от победителя группы - мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Отборочный турнир продолжается. Окончательную оценку можно будет дать по его завершению", - проводит слова Дюкова ТАСС.
Сборная России лишь в заключительном матче отборочного турнира уступила прямую путевку на ЧМ-2022 сборной Хорватии. В итоге она стала второй в группе и весной продолжит борьбу за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах.
Команда Валерия Карпина, который по ходу отборочного турнира сменил на этом посту Станислава Черчесова, сыграет с Польшей. А в случае успеха разыграет путевку с победителем матча между Швецией и Чехией.