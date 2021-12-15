РФС оценил выступление сборной России в отборе чемпионата мира-2022

Российский футбольный союз назвал итоги выступления сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года удовлетворительными. Об этом по итогам заседания исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

Он добавил, что окончательная оценка будет дана по итогам стыковых матчей.

"Выступление можно признать удовлетворительным. Очко отставания от победителя группы - мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Отборочный турнир продолжается. Окончательную оценку можно будет дать по его завершению", - проводит слова Дюкова ТАСС.

Сборная России лишь в заключительном матче отборочного турнира уступила прямую путевку на ЧМ-2022 сборной Хорватии. В итоге она стала второй в группе и весной продолжит борьбу за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах.

Команда Валерия Карпина, который по ходу отборочного турнира сменил на этом посту Станислава Черчесова, сыграет с Польшей. А в случае успеха разыграет путевку с победителем матча между Швецией и Чехией.