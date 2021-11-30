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30.11.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной и о том, что подумает о продлении контракта с национальной командой.

Фото: Getty Images
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Во вторник Карпин провел встречу с группой игроков сборной. Как сообщает ТАСС, на встрече были Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов из "Локомотива", Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев из "Спартака", Игорь Дивеев, Антон Заболотный из ЦСКА, Максим Осипенко, Данил Глебов из "Ростова", а также Сергей Терехов из "Сочи", Илья Лантратов из "Химок", Даниил Фомин из "Динамо" и Матвей Сафонов из Краснодара".

Карпин рассказал, о чем говорил с игроками. "И про Хорватию поговорили, и про Польшу, потому что потом они поедут в отпуск, собрать будет трудно, поэтому собрались сейчас", - сказал Карпин.

Он добавил, что из-за погодных условий не смогли прибыть футболисты "Зенита", а также по понятным причинам легионеры.

Карпин считает, что команда способна играть в атакующий футбол.

"Верю в то, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться. Я в это искренне верю, моя задача - этого добиться. Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется", - сказал Карпин.

Наставник сборной России также рассказал, что подумает о продлении контракта со сборной. Его контракт истекает 31 марта.

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