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26.11.2021 20:01
Рубрика: Спорт

Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил жребий своей команды в стыковых матчах квалификации чемпионата мира 2022 года как нормальный.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу

В пятницу состоялась жеребьевка стыковых матчей, по результатам которой сборная России получила в соперники команду Польши. В случае победы российские футболисты поспорят за путевку на мировое первенство с победителем противостояния между сборными Швеции и Чехии.

"Не плохой, не хороший, нормальный жребий: могло быть лучше, могло быть хуже. Многое может поменяться за четыре месяца", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

Первый матч и второй, если команда пройдет поляков, россияне проведут на своем поле в марте 2022 года. Тренер признался, что у него пока нет мыслей, где провести эти встречи.  "Хотелось бы сыграть в "Лужниках", полный стадион. Но еще не знаем, как это будет. Также рассматриваться южные стадионы - Краснодар, Ростов, наверное", - заявил он.

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