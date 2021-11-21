Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин останется на своем посту и будет готовить команду к стыковым матчам за право участия на чемпионате мира-2022.

О своем решении Карпин объявил в эфире YouTube-проекта "Коммент.Шоу". "Вопрос закрыт, он решен положительно. Готовимся к стыкам, думаю, смогу подготовить сборную психологически", - отметил специалист.

О возможном уходе со своего поста Карпин заявил на прошлой неделе после поражения от Хорватии (0:1) в решающей встрече квалификации ЧМ-2022. Из-за проигрыша в Сплите россияне лишились прямой путевки на первенство планеты, а Валерий Георгиевич отметил, что он обдумает необходимость дальнейшего сотрудничества с РФС.

Карпин возглавил сборную в конце июля. Контракт с ним был рассчитан до конца этого года с возможностью продления в случае попадания национальной команды в стыковые матчи.