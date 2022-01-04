Александр Большунов: С Клебо в столь хорошей форме сложно что-то сделать

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги своему выступлению в многодневке "Тур де Ски".

На последнем горном этапе Александр стал седьмым, не сумев отыграть отставание от лидера, норвежца Йоханнеса Клебо, который перед стартом гонки имел преимущество над россиянином в две минуты. Таким образом, в общем зачете Большунов занял второе место.

"Отставание отыгрываемо, но не с таким состоянием и не с таким Йоханнесом. Он в такой форме, что ему можно перестать тренироваться и поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое. Форма у него настолько хорошая, что он нас обыгрывает в каждой гонке. Увидим через месяц. Ждать осталось недолго", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".