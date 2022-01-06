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06.01.2022 23:23
Рубрика: В мире

МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы Джоковича

Текст: Иван Сысоев

Сербское министерство иностранных дел выразило протест послу Австралии в связи с "ненадлежащим обращением, которому подвергся лучший теннисист мира и гражданин Сербии Новак Джокович".

Фото: AFP/Marco BERTORELLO
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Джокович прибыл в Австралию для участия в турнире Australian Open, который стартует 17 января. Однако при пересечении границы серб был задержан из-за нарушения санитарных ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. По мнению австралийских властей, Джокович не предоставил доказательств законного медицинского освобождения от вакцинации, из-за чего его виза была аннулирована, а спортсмен был отправлен в иммиграционный изолятор.

Сербское внешнеполитическое ведомство ожидает от австралийских властей предоставления Джоковичу "возможности дождаться судебного решения о нахождения в Австралии в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения".

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