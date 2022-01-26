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26.01.2022 19:18
Рубрика: Спорт

Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума

Текст: Анна Козина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

China Media Group (CMG) в партнерстве с Олимпийским комитетом Китая и пекинским Оргкомитетом Зимней Олимпиады 2022 года провела форум "Вместе к высокотехнологичным зимним Олимпийским играм", на котором было рассмотрено значение инноваций для содействия развитию олимпийского движения и олимпийского духа "Быстрее, выше, сильнее вместе".

Фото: Анна Раткогло/ РИА Новости
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Китайская медиагруппа, которая подписала соглашения с Олимпийской радиовещательной службой (OBS) и оргкомитетом Олимпиады, постарается обеспечить отличное вещание и освещение событий с помощью концепции конвергенции медиа и инновационных медиатехнологий. CMG возьмет на себя задачи производства общественного сигнала на церемониях открытия и закрытия, а также на соревнованиях по разным видам спорта, чтобы показать эти фантастические Игры всему миру.

Видеообращение к участникам форума, который проходил в смешанном формате - офф и онлайн, записал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"То, что я могу присоединиться к вам только виртуально, показывает, что глобальная пандемия коронавируса все еще реальность для всех нас. Поэтому хочу поздравить Китайскую медиагруппу, которая преодолела многие трудности, нашла инновационные подходы, чтобы эта встреча состоялась, - отметил Томас Бах. - Всего через несколько дней Пекин войдет в историю как единственный город, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И Пекин-2022 навсегда изменит наши представления о зимних видах спорта. Лучшие атлеты будут биться друг с другом за победу, но в то же время они будут мирно и дружно жить под одной крышей в олимпийской деревне. Это мощное послание всему миру - мы можем быть быстрее, выше, сильнее, если мы будем вместе. В эти непростые времена пандемии мы особенно ценим поддержку и вклад представителей медиа и вещательных компаний. Ведь только благодаря им мы можем направить это послание всемирной аудитории".

Фото: kremlin.ru
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Глава МОК также затронул тему высокотехнологичных Игр.

"Еще до пандемии цифровизация начала сильно менять Олимпийские игры. В Пекине-2022 эта тенденция сохранится и усилится. В процесс будет вовлечено еще больше людей и технологий. А представители СМИ и телекомпаний будут все это применять на практике, освещая Игры, - отметил Бах. - Цифровизация показывает, что медиа, в том числе CMG, - это наши надежные партнеры, которые играют одну из ключевых ролей, пытаясь донести магию Олимпийских игр до глобальной аудитории. С запуском CMG олимпийского канала в Китае мы переводим наше сотрудничество на новый уровень. Теперь китайские болельщики будут иметь больше возможностей, чем когда либо, следить за своими любимыми видами спорта и любимыми атлетами 24 часа в сутки в великолепном качестве. Пока спортсмены готовятся к старту Игр, я хочу сказать большое спасибо CMG и другим медиапартнерам за то, что помогают нам рассказывать эту потрясающую новую главу спортивной истории".

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