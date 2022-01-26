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Рубрика: В мире

На Олимпиаде в Пекине будет использована мультикамерная система трансляции

Для показа хоккейных баталий на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет использована инновационная мультикамерная система трансляции матчей. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Анна Раткогло/ РИА Новости Фото: Анна Раткогло/ РИА Новости
Фото: Анна Раткогло/ РИА Новости

Систему можно сравнить с "хоккейной матрицей". В спорткомплексе "Укэсун" для съемок будут использовать множество камер - примерно так снимались сцены уклонения от пуль в известном киберпанк-боевике "Матрица". Выбрать интересный ракурс сможет сам зритель на своем смартфоне.

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