В Китае выпустили клип Зимней Олимпиады-2022

Ведущие СGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран исполнили песню "Вместе ради общего будущего" - так звучит официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Музыкальная эстафета началась в декабре 2021-го года. Запись проходила более чем в 10 городах мира, в том числе Пекине, Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Мадриде, Нурсултане, Буэнос-Айресе, Пенхамо, Дакаре и Иерусалиме. В ней приняли участие китайские фигуристы Чэнь Лу, Пан Цин, Тун Цзянь, российская фигуристка Евгения Медведева, казахский певец Димаш Кудайберген, американская певица Холли Флек и сотни людей из разных уголков мира.

Также сегодня на платформах Медиакорпорации Китая и ряда зарубежных СМИ появятся версии клипа на разных языках. А в Weibo, Tik-Tok и других соцсетях будет запущен челендж с хэштегом #TogetherforBeijing2022#. Чтобы принять в нем участие достаточно записать видео с движениями из клипа или спеть песню на своем родном языке.

Челлендж проводится по инициативе Медиакорпорации Китая. Его цель - объединить людей из разных стран и выразить наилучшие пожелания организаторам и участникам Олимпийских игр в Пекине.