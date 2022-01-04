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04.01.2022 14:20
Рубрика: В мире

В Китае выпустили клип Зимней Олимпиады-2022

В Китае 4 января вышел клип к Зимней Олимпиаде-2022 - на площадках СGTN - глобальной телевизионной сети страны и в соцсетях. Об этом сообщает сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Ведущие СGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран исполнили песню "Вместе ради общего будущего" - так звучит официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай проведет великолепные Олимпийские игры

Музыкальная эстафета началась в декабре 2021-го года. Запись проходила более чем в 10 городах мира, в том числе Пекине, Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Мадриде, Нурсултане, Буэнос-Айресе, Пенхамо, Дакаре и Иерусалиме. В ней приняли участие китайские фигуристы Чэнь Лу, Пан Цин, Тун Цзянь, российская фигуристка Евгения Медведева, казахский певец Димаш Кудайберген, американская певица Холли Флек и сотни людей из разных уголков мира.

Также сегодня на платформах Медиакорпорации Китая и ряда зарубежных СМИ появятся версии клипа на разных языках. А в Weibo, Tik-Tok и других соцсетях будет запущен челендж с хэштегом #TogetherforBeijing2022#. Чтобы принять в нем участие достаточно записать видео с движениями из клипа или спеть песню на своем родном языке.

Челлендж проводится по инициативе Медиакорпорации Китая. Его цель - объединить людей из разных стран и выразить наилучшие пожелания организаторам и участникам Олимпийских игр в Пекине.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Спорт Олимпийские игры Компании СМИ Медиакорпорация Китая Олимпиада в Пекине РГ-Видео