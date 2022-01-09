Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Улсбю Ройселан уверенно выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как победительница спринта, Ройселан ушла на дистанцию первой и с двумя промахами ни разу не отдала лидерство в гонке. Ближе всех к норвежке на трассе подбиралась наша Кристина Резцова, стартовавшая седьмой. После первой стрельбы отставание россиянки, шедшей второй, составляло 23 секунды. Но шесть промахов на двух огневых рубежах из положения стоя лишили Кристину всяких надежд на медали. В итоге - лишь 14-е место.

Лучшей из наших стала Валерия Васнецова, которая с тремя промахами поднялась с 24-й стартовой позиции на 11-ю. Это, к слову, ее самый высокий результат за все время выступления в Кубке мира.

Две другие наши девушки тоже со стрельбой не справились. Ирина Казакевич допустила четыре промаха и финишировала 21-й, а Светлана Миронова с пятью промахами - 27-й.