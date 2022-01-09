Экипаж Шибалова выиграл седьмой этап "Дакара"-2022 в зачете грузовиков

Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КАМАЗ-мастер" выиграл седьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2022 в зачете грузовиков. Камазовский экипаж под руководством Эдуарда Николаева пришел к финишу вторым.

Длина спецучастка составила 402 км. Шибалов на своем авто преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 17 секунд. Николаев отстал от партнера по команде на минуту и 37 секунд. Замкнул тройку лучших экипаж нидерландца Мартина ванн ден Бринка на "Ивеко".

В генеральной классификации грузовиков топ-3 полностью занимают камазовские экипажи. Лидирует экипаж под началом Дмитрия Сотникова, далее идет тот, которым руководит Эдуард Николаев, а замыкает тройку коллектив Антона Шибалова.