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09.01.2022 16:46
Рубрика: Спорт

Саночница Татьяна Иванова выиграла "золото" на этапе Кубка мира в Сигулде

Текст: Илья Соболев
Российская саночница Татьяна Иванова триумфально вернулась после тяжелейшей травмы ноги, полученной на старте сезона. На этапе Кубка мира в латвийском Сигулде она завоевала "бронзу", в спринтерской дисциплине взяла "золото".
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В спринте Иванова опередила двух девушек, входящих в топ-3 Кубка мира конкретно в этой дисциплине - австрийку Маделен Эгле и немку Натали Гейзенбергер.

Напомним, что пока Татьяна Иванова не отобралась на Игры-2022 в Пекине. Хотя, по иронии судьбы, именно на этапе Кубка мира в столице Китая россиянка получила травму ноги. Сама спортсменка признавалась, что общалась с представителями Международной федерации лыжного спорта и ей обещали пойти навстречу, если она покажет после возвращения достойные результаты. Свою часть условия Татьяна выполняет исправно.

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