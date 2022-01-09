Саночница Татьяна Иванова выиграла "золото" на этапе Кубка мира в Сигулде

Российская саночница Татьяна Иванова триумфально вернулась после тяжелейшей травмы ноги, полученной на старте сезона. На этапе Кубка мира в латвийском Сигулде она завоевала "бронзу", в спринтерской дисциплине взяла "золото".

В спринте Иванова опередила двух девушек, входящих в топ-3 Кубка мира конкретно в этой дисциплине - австрийку Маделен Эгле и немку Натали Гейзенбергер.

Напомним, что пока Татьяна Иванова не отобралась на Игры-2022 в Пекине. Хотя, по иронии судьбы, именно на этапе Кубка мира в столице Китая россиянка получила травму ноги. Сама спортсменка признавалась, что общалась с представителями Международной федерации лыжного спорта и ей обещали пойти навстречу, если она покажет после возвращения достойные результаты. Свою часть условия Татьяна выполняет исправно.