Владимир Путин пожелал олимпийцам удачи на Играх в Пекине

Президент пожелал здоровья и боевого настроя российским спортсменам, уезжающим на Олимпиаду. Фото: kremlin.ru

Каждый из тех, кто вошел в сборную, делом доказал, что достоин продолжить великие традиции российского спорта, сказал президент. Ситуация с эпидемией серьезно изменила привычный уклад, но спортсмены смогли преодолеть трудности, еще больше закалить характер, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора. "Многие заняли верхние строки мировых рейтингов", - добавил Путин.

Российские атлеты выступят во всех 13 видах спорта, представленных на Играх в Пекине, в том числе и в ряде новых. Это стало возможным во многом благодаря тренерам, специалистам, которые работают с командами, помощи меценатов, Фонда поддержки олимпийцев и усилиям региональных властей, которые создают условия для подготовки. "Это очевидный факт: уровень поддержки спорта на местах прямо влияет на интенсивность развития в регионе массового спорта и здорового образа жизни, позволяет находить, поддерживать одаренных детей и воспитывать новые поколения представителей спорта высших достижений", - подчеркнул президент.

Известным стимулом популяризации спорта Путин назвал крупные международные соревнования. Их главная задача - вовлечь в спорт как можно больше граждан и укрепить дружбу между народами, сказал он. Эти подходы разделяют и организаторы Игр в Пекине.

- Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь - равноправие и справедливость, - подчеркнул президент.

Российские атлеты выступят во всех 13 видах спорта, которые будут представлены на Играх в Пекине

Путин собирается встретиться с председателем КНР в период открытия Игр. "Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта", - объявил он. Президент убежден, что Олимпиада пройдет на высоком уровне и впишет яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи. "Как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий, и уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия - и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей", - заметил он, попросив неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр и строго соблюдать медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия - задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета, добавил Путин.

В последние годы в Китае стали уделять много внимания развитию зимних видов спорта. Высокая конкуренция сделает борьбу за олимпийское золото еще более зрелищной, острой и напряженной, считает президент. "Как известно, в России трудностей не боятся - они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе", - подчеркнул он, выразив уверенность, что все эти качества в полной мере проявятся и в Пекине. "Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж", - заключил Путин. "В добрый час!" - сказал он.