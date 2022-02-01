Сборная Южной Кореи досрочно вышла на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Южной Кореи по футболу стала 15-м участником финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Во вторник в матче отборочного турнира южнокорейская команда на выезде встречалась с командой Сирии. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Основные события встречи произошли во втором тайме. На 53-й минуте Ким Чжин Су вывел команду вперед, а на 71-й минуте Квон Чхан Хун установил окончательный результат. В том матче принял участие и корейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом, отметившийся желтой карточкой.

Сборная Южной Кореи набрала 20 очков и вслед за Ираном гарантировала себе поездку в Катар, став 15-м участником ЧМ-2022. Ранее участие в турнире обеспечили команды Катара, Ирана, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Швейцарии, Франции, Хорватии, Дании, Англии и Нидерландов.