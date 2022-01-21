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21.01.2022 15:24
Рубрика: Спорт

За первые 24 часа получены 1,2 миллиона заявок на билеты ЧМ-2022 по футболу

Текст: Николай Долгополов
Фантастический интерес к футбольному чемпионату мира-2022 в Дохе: за первые 24 часа приема заявок на билеты приобрести их, как сообщается в бюллетене ФИФА, выразили желание 1 миллион 200 тысяч болельщиков. Уже понятно, что на финал, который должен состояться 18 декабря, попадут далеко не все. Подано 140 тысяч заявок, а вместимость "Лусаил Айконик Стэдиум", что в 20 киломерах от Дохи, 86 250 мест.

Вторым в списке наиболее популярных - матч открытия 18 ноября с участием сборной Катара, который пройдет на этой же арене - 80 тысяч заявок.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции

На первом месте по количеству самых заинтересованных и предусмотрительных болельщиков Катар. За ним Аргентина, Мексика, США, ОАЕ, Англия, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Франция.

Россияне не очень спешат. Видимо, ждут, сумеет ли по итогам стыковых матчей пробиться в число лучших наша сборная. Пока известны 13 команд из 32, которые уже завоевали путевки в Катар.

Первая очередь приема заявок продлится до 8 февраля. Число желающих превысит количество имеющихся мест. Это означает: право на покупку билетов придется разыгрывать по жребию. Причем здесь будет приниматься во внимание и квота, выделяемая на каждую страну. У фанатов 32 сборных-участниц будет больше шансов увидеть игру вживую.

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