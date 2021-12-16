Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции

Сборная России по футболу будет готовиться к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года либо в Сочи, либо в Турции. Об этом в четверг заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Окончательное решение будет принято после того, как РПЛ определится с переносом матчей 22-го тура.

"Прорабатываются различные варианты проведения сборов. Один из возможных вариантов - это проведение сборов в Сочи, второй - в Турции. Решение еще не принято. Какая продолжительность сборов? Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура. Это сделает общее собрание РПЛ", - приводит РИА Новости слова Дюкова.

Сборная России сыграет с Польшей в "Лужниках" 24 марта. В случае успеха 29 марта российская команда на своем поле примет победителя матча между сборными Швеции и Чехии.