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16.12.2021 20:22
Рубрика: Спорт

Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Сборная России по футболу будет готовиться к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира 2022 года либо в Сочи, либо в Турции. Об этом в четверг заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Окончательное решение будет принято после того, как РПЛ определится с переносом матчей 22-го тура.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Прорабатываются различные варианты проведения сборов. Один из возможных вариантов - это проведение сборов в Сочи, второй - в Турции. Решение еще не принято. Какая продолжительность сборов? Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура. Это сделает общее собрание РПЛ", - приводит РИА Новости слова Дюкова.

Сборная России сыграет с Польшей в "Лужниках" 24 марта. В случае успеха 29 марта российская команда на своем поле примет победителя матча между сборными Швеции и Чехии.

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