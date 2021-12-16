Кабаева заявила, что художественная гимнастика перестала быть зрелищной

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что нынешние правила в художественной гимнастике лишают этот вид спорта зрелищности.

В четверг в Москве стартовал турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", организатором которого является Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

После первого дня соревнований она поделилась своим мнением о нынешнем положении дел в этом виде спорта. Олимпийская чемпионка считает, что новые правила лишают художественную гимнастику зрелищности.

"Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не все равно, что происходит в моем спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир", - приводит ТАСС слова Кабаевой.

Олимпийская чемпионка добавила, что будет предлагать Международной федерации гимнастики свое видение развития этого вида спорта.

"Мы всегда спрашиваем тренеров, судей, но давайте спросим тут спортсменов, как они видят развитие художественной гимнастики, удобно ли им, комфортно. В будущем хотелось бы услышать спортсменов, пообщаться с ними и сделать поправочки в нашем виде спорта", - сказала Кабаева.