Кабаева получила спортивный "Оскар"

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения - Sport Movies & TV 2021. Об этом в среду сообщили организаторы фестиваля.

Олимпийская чемпионка 2004 года получила награду, которая является аналогом "Оскара". Награждение состоялось во вторник в Милане. Кабаевой была присуждена престижная премия "Венок почета" за большой вклад в популяризацию спорта и продвижение культурных и этнических ценностей.

Среди предыдущих обладателей этой награды - звезды спорта первой величины: Елена Исинбаева, Сергей Бубка, Пкле и Майк Тайсон.