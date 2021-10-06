Кабаева резко прокомментировала недопуск сестер Авериных на турнир в Израиль

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прокомментировала решение израильской стороны запретить участие в Гран-при в Израиле по художественной гимнастике россиянкам Дине и Арине Авериным.

Этот турнир проходил перед Олимпийскими играми в Токио. Россиян не пригласили, ссылаясь на сложную ситуацию с коронавирусом в нашей стране. Тогда уверенно победила будущая чемпионка Игр Линой Ашрам.

Кабаева считает, что все команды должны быть поставлены в одинаковые условия, это касается и этапов Гран-при.

"Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или саму Олимпиаду. Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера - сборной России - израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде. И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки - она уронила предмет", - цитирует Кабаеву "Спорт-Экспресс".

Из-за этого и произошел скандал, когда Ашрам судьи отдали победу в многоборье на Олимпиаде.

Кабаева добавила, что это всего лишь ее предположения, но она выразила, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который и разберется в ситуации.