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17.10.2021 00:46
Рубрика: Спорт

Минеев победил Исмаилова в бое-реванше

Текст: Артур Нанян
Российский боец ММА Владимир Минеев одолел соотечественника Магомеда Исмаилова в бою на турнире организации AMC Fight Nights в Сочи. Поединок завершился нокаутом в третьем раунде.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Боксер Бетербиев защитит титулы в декабре

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся в 2018 году и в нем победитель так и не был выявлен - ничья. После того противостояния пути спортсменов неоднократно пересекались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

Оказавшись сильнее Исмаилова, Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Всего в его активе 15 побед, одно поражение и одна ничья. Что касается Исмаилова, то он одержал 17 побед, потерпел три поражения и один раз завершил бой вничью.

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