Минеев победил Исмаилова в бое-реванше

Российский боец ММА Владимир Минеев одолел соотечественника Магомеда Исмаилова в бою на турнире организации AMC Fight Nights в Сочи. Поединок завершился нокаутом в третьем раунде.

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся в 2018 году и в нем победитель так и не был выявлен - ничья. После того противостояния пути спортсменов неоднократно пересекались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

Оказавшись сильнее Исмаилова, Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг). Всего в его активе 15 побед, одно поражение и одна ничья. Что касается Исмаилова, то он одержал 17 побед, потерпел три поражения и один раз завершил бой вничью.