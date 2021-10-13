Боксер Бетербиев защитит титулы в декабре

В среду официально объявили дату нового боя чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

Поединок состоится 17 декабря в канадском Монреале. Соперником россиянина станет обязательный претендент на чемпионский бой по линии WBC, американец Маркус Браун.

Напомним, 36-летний Бетербиев является непобежденным бойцом. Причем все свои 16 побед на профессиональном ринге он одержал нокаутом. Последний раз Артур выходил на ринг в московском "Мегаспорте" 20 марта этого года против немца Адама Дайнеса. Бой был закончен досрочно в 10-м раунде.

Что касается Брауна, у него тоже 16 нокаутов, правда, американец уже успел провести 24 боя. Кроме того, один поединок с его участием завершился ничейным результатом.