Президент ОКР: Уверен, вакцинацию пройдут все наши спортсмены

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, как проходит вакцинация среди отечественных спортсменов перед зимними Играми-2022 в Пекине. На днях было объявлено, что атлетам без вакцины придется отбыть 21-дневный карантин при въезде в Китай.

"Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые отправятся в Китай, - дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, которые еще не успели пройти вакцинацию, сделают это или ревакцинируются", - подчеркнул Поздняков.

Не до конца проясненным остается вопрос относительно спортсменов, не достигших 21 года. Как отметил Поздняков, "пока Минздрав не даст разрешения, их вакцинация не будет разрешена". Возможно, это будут те самые случаи, рассмотрение которых антиковидные правила Олимпиады-2022 допускают в отдельном порядке. В то же время, по информации главы ОКР, не исключено, что несовершеннолетних спортсменов пустят в Китай без вакцинации.

Напомним, Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.