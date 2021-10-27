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27.10.2021 12:11
Рубрика: Спорт

Президент ОКР: Уверен, вакцинацию пройдут все наши спортсмены

Текст: Илья Соболев

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, как проходит вакцинация среди отечественных спортсменов перед зимними Играми-2022 в Пекине. На днях было объявлено, что атлетам без вакцины придется отбыть 21-дневный карантин при въезде в Китай.

Фото: Getty Images
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"Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые отправятся в Китай, - дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, которые еще не успели пройти вакцинацию, сделают это или ревакцинируются", - подчеркнул Поздняков.

Не до конца проясненным остается вопрос относительно спортсменов, не достигших 21 года. Как отметил Поздняков, "пока Минздрав не даст разрешения, их вакцинация не будет разрешена". Возможно, это будут те самые случаи, рассмотрение которых антиковидные правила Олимпиады-2022 допускают в отдельном порядке. В то же время, по информации главы ОКР, не исключено, что несовершеннолетних спортсменов пустят в Китай без вакцинации.

Напомним, Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Китай показал медали зимней Олимпиады-2022
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