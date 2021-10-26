До начала зимней Олимпиады в Пекине осталось 100 дней

Уникальная ситуация: еще не прошло ста дней с момента окончания летних Олимпийских игр в Токио, как уже начался отчет ста дней до старта зимних Игр-2022 в Пекине.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах уверен: в Пекине проблем с ковидом не будет. Фото: Getty Images

Несмотря на то, что эти две Олимпиады разделят всего каких-то полгода, пекинскую мы ждем совсем с другими ощущениями. Конечно, чувство тревоги никуда не исчезло. Но сейчас оно точно не связано с возможностью переноса или тем более отмены Игр. Вспомним, даже когда до зажжения олимпийского огня в Токио оставались считанные дни, новостные ленты все равно продолжали пестреть сообщениями, ставящими под сомнение проведение Олимпиады.

В преддверии Пекина напряжение носит скорее политический характер. Бойкотом угрожают, конечно, же Соединенные Штаты, некоторые европейские страны, хотя до пропуска соревнований атлетами дело дойдет вряд ли. В таких условиях для Китая проведение высококлассных Олимпийских игр - дело чести.

Разумеется, ковидный вопрос никуда не исчез. Но пекинская Олимпиада будет уже куда более "нормальной", нежели предыдущая. Хотя бы потому, что она пройдет со зрителями, пусть и исключительно местными. Что касается безопасности спортсменов и других участников Игр, оргкомитет Пекина-2022 находится, несомненно, в более привилегированном положении по сравнению с японскими коллегами. Во всяком случае у китайцев была возможность ознакомиться с токийским опытом. К слову, представители Поднебесной остались им недовольны, о чем заявляли еще перед стартом Олимпиады-2020. Поэтому во время Игр-2022 в Пекине антиковидные условия будут даже более жесткими. Например, для въезда в Японию прививки не требовались. Теперь же без вакцинации спортсменам, официальным лицам, журналистам и другим участницам Олимпиады придется отбыть 21-дневный карантин. В остальном меры, описанные в опубликованном на днях антиковидном руководстве, напоминают токийские. Вакцинированные получат доступ в "пузырь", который будет включать в себя все олимпийские объекты и транспортное сообщение между ними. Естественно, без ежедневных тестов на COVID тоже никуда не обойтись.

На Олимпиаде в Пекине антиковидные правила будут даже жестче, чем в Токио. Например, спортсменам без вакцинации придется отбыть 21-дневный карантин

"Эти правила основаны на самых свежих научных изысканиях, а также учитывают антиковидные меры, уже доказавшие свою эффективность в условиях пандемии. Кроме того, использован опыт международных соревнований, прошедших в последние месяцы", - подчеркнул исполнительный директор Олимпийских игр Международного олимпийского комитета Кристоф Дуби.

Впрочем, для спортсменов и национальных делегаций нынче куда более насущными кажутся вопросы организационного и логистического характера. Фишкой пекинской Олимпиады станет тот факт, что в преддверии игр на олимпийских объектах либо совсем не будет тестовых соревнований, либо они пройдут в усеченном режиме. То есть представители некоторых видов спорта приедут соревноваться в Пекин вслепую.

Например, мастерам шорт-трека повезло. Недавно на льду столичного дворца спорта в Пекине у них прошел этап Кубка мира. А вот у конькобежцев тестовые соревнования не были ни квалификационными, ни входили в календарь Кубка мира, поэтому многие лидеры туда просто не поехали.

Биатлонных топов в Пекине не ждут в принципе. Тестировать трассу в конце декабря пустят только технических специалистов.

Но с этими мелочами и не очень, кажется, все готовы мириться. Главное, что за 100 дней до Церемонии открытия Олимпиады мало у кого сомнений в том, что она состоится.