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26.10.2021 17:55
Рубрика: Спорт

Китай показал медали зимней Олимпиады-2022

Текст: Артур Нанян
Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил дизайн олимпийских и паралимпийских наград.

На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти колец, а вокруг него - полное название соревнований на английском. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр, а также полное название предстоящего турнира на китайском языке.

Фото: Медиакорпорация Китая
Зимняя Олимпиада в Пекине откроется через 100 дней

Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, символизирующие "бескрайнее звездное небо" и "гармонию между человеком и природой", а также порядковый номер (XXIV).

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине РГ-Видео