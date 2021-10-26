Китай показал медали зимней Олимпиады-2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил дизайн олимпийских и паралимпийских наград.

👀🏅Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти колец, а вокруг него - полное название соревнований на английском. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр, а также полное название предстоящего турнира на китайском языке.

Задняя часть также украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, символизирующие "бескрайнее звездное небо" и "гармонию между человеком и природой", а также порядковый номер (XXIV).

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.