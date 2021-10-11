Победитель Олимпиады Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO

В понедельник в Уфе состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков на ринг вышел триумфатор Олимпиады-2020 Альберт Батыргазиев. В весовой категории до 57,15 кг он проводил бой за титул чемпиона Европы.

Его соперником был представитель Италии Суат Лазе, а сам поединок был рассчитан на 10 раундов. Однако все закончилось намного раньше.

Батыргазиев выглядел намного предпочтительнее соперника и доминировал в этом бою. Во втором раунде после атаки россиянина Лазе отказался от продолжения поединка, сославшись на травму плеча.

На счету Батыргазиева стало четыре победы в четырех боях, у его 41-летнего соперника 25 побед и восемь поражений.