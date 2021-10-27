Футболиста "ПСЖ" в Булонском лесу обокрала проститутка

Игрока "Пари Сен-Жермен" во вторник обокрала проститутка в Булонском лесу в Париже, информирует издание Le Parisien.

Сообщается, что футболист, чье имя держится в секрете, вечером проезжал через Булонский лес. Когда он остановился на светофоре на красный свет, женщина легкого поведения села в его автомобиль и украла бумажник с телефоном, которые были в салоне. Затем злоумышленница якобы попросила ее высадить в определенном месте в обмен на возврат мобильного. Потерпевший сделал, как было сказано. Другие подробности случившегося не уточняются.

После инцидента футболист вызвал полицию по поводу кражи бумажника. Ущерб оценивается в 200 евро.