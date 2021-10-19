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19.10.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой

Текст: Артур Нанян
Фото: Francois Mori/AP Фото: Francois Mori/AP
Фото: Francois Mori/AP

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не сыграет в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против "Лейпцига", сообщает L'Équipe.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Главный тренер французской команды Маурисио Почеттино рассчитывал на Икарди во встрече с немецкой командой, но игрок пропустит ее из-за сложной семейной ситуации. Ранее стало известно, что Мауро бросила его жена и агент Ванда Нара, обвинившая его в измене.

Сейчас Икарди находится в Париже, хотя несколько дней назад аргентинец улетел в Милан. Когда он вернется к тренировкам - пока непонятно.

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