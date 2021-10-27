В "Спартаке" опровергли возможный перенос матча Лиги Европы с "Наполи"

Представители "Наполи" и УЕФА не обращались в московский "Спартак" с просьбой о переносе встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральную территорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации рассматривается возможность переноса встречи "Спартак" - "Наполи" в другую страну. Игра должна состояться 24 ноября на домашней арене спартаковцев в Тушино.

После трех туров "Спартак" занимает последнее четвертое место в группе C, имея в активе 3 очка. "Наполи" набрал на один балл больше и расположился на второй позиции. Первый матч команд, прошедший 30 сентября в Италии, завершился победой москвичей со счетом 3:2. Также в этой группе выступают польская "Легия" (6 очков) и английский "Лестер" (4).