"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 7:1

Питерский "Зенит" не оставил никаких шансов "Спартаку" в центральном матче 12-го тура чемпионата России, разгромив соперника со счетом 7:1.

К очному матчу обе команды подошли в неважной форме: на неделе что "красно-белые", что зенитовцы уступили в своих еврокубковых баталиях. Более того - подопечные Сергея Семака до того проиграли еще в двух турах подряд в Премьер-лиге, в результате чего растеряли отрыв от конкурентов.

В "Зените" все прекрасно понимали: шансов на осечку, тем более в дерби двух столиц, у команды нет. Но и "Спартаку" нужно было реабилитироваться за поражение от "Лестера" (3:4) и улучшить ситуацию в турнирной таблице. Не получилось.

Питерцы были сильнее на протяжении всего матча, а оборона "красно-белых" снова была похожа на проходной двор: уже в первом тайме хозяева отправили в ворота соперника четыре мяча. Дубль оформил Сердар Азмун, по мячу забили Андрей Мостовой и Клаудиньо.

Во второй половине картина на поле не изменилась. "Зенит" продолжал владеть большим преимуществом, защитники "Спартака" то и дело ошибались, что приводило к голам в ворота гостей: Мостовой забил второй мяч, плюс отличились вышедшие на замену Артем Дзюба с Александром Ерохиным. Москвичи же ответили на это лишь точным ударом Квинси Промеса.

Благодаря победе "Зенит" вновь вышел в лидеры, опередив с 26-ю набранными очками "Динамо" и ЦСКА (по 23). "Спартак" же идет на седьмом месте с 17-ю очками.