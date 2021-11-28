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28.11.2021 20:35
Рубрика: Спорт

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Текст: Артур Нанян
Российские спортсмены заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования в рамках стартового этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP

Первым финишировал Александр Большунов, преодолевший дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов, отставший от лидера на 0,5 секунды, третьим - Артем Мальцев (+0,7 секунды).

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Добавим, что по итогам воскресной гонки Большунов возглавил общий зачет Кубка мира сезона 2021/22: в его активе 174 очка. В первой тройке расположились также Устюгов (132 очка) и норвежец Йоханнес Хесфлот Бе (119).

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