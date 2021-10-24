"Реал" обыграл в гостях "Барселону"

Мадридский "Реал" одолел на выезде "Барселону" в центральном матче европейского уикенда - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" вернулся в лидеры чемпионата.

Это "эль класико" стало первым за долгое время без символов этих команд последних лет - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Из-за их отсутствия внимания к противостоянию двух непримиримых соперников, если откровенно, стало чуть меньше. Да и суперзвезд их уровня ни в "Барселоне", ни в "Реале", нет.

Гости открыли счет уже в первом тайме усилиями Давида Алабы. Во второй половине команды упустили несколько шансов для гола, но все же еще два мяча зрители увидели: у хозяев забил Серхио Агуэро, у мадридцев - Лукас Васкес.

Теперь в активе у "Реала" 20 очков. Столько же набрали "Севилья" с "Реал Сосьедадом", но "сливочные" опережают их по дополнительным показателям. Что касается "Барселоны", то каталонцы идут на восьмом месте с 15-ю очками.