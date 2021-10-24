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24.10.2021 19:30
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл самарцев и ворвался в тройку лидеров Премьер-лиги

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Очередной, 12-й по счету тур российской Премьер-лиги получился богатым на события. Основной матч уик-энда состоялся накануне в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимал "Спартак". Но и без дерби двух столиц на выходных произошло немало интересного.
В игре с "Крыльями Советов" ЦСКА вырвал три очка, забив решающие мячи в концовке. Фото: Станислав Красильников / ТАСС В игре с "Крыльями Советов" ЦСКА вырвал три очка, забив решающие мячи в концовке. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
В игре с "Крыльями Советов" ЦСКА вырвал три очка, забив решающие мячи в концовке. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

После не самого успешного старта сезона серьезного прогресса добился ЦСКА. Команда с конца августа не знает поражений, беспроигрышная серия в чемпионате достигла уже семи встреч. В последней из них "красно-синие" добились волевой победы над "Крыльями Советов" (3:1), забив решающие два мяча в концовке. Благодаря этому результату армейцы как минимум на сутки сравнялись с лидерами турнира "Динамо" и "Зенитом".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Безусловно, ЦСКА помогает тот факт, что в отличие от тех же питерцев или "Локомотива" клуб не участвует в еврокубках. У Алексея Березуцкого и его футболистов есть возможность спокойно готовиться к матчам национального первенства, не отвлекаясь на еврокубки.

Сможет ли столичная команда и дальше бороться за титул - загадка. По словам Березуцкого, задачи перед ЦСКА стоят очень высокие.

Неплохую форму набрал форвард сборной России Антон Заболотный, который в предыдущих пяти встречах забил три мяча.

Крупную победу одержало "Динамо", которое на прошлых выходных обидным образом упустило три очка в дерби со "Спартаком" (2:2), пропустив два мяча в концовке. Подопечные Сандро Шварца не оставили никаких шансов "Химкам" (4:1).

Наверное, это символично, что столь яркий футбол динамовцы показали именно 22 октября - в день рождения легендарного Льва Яшина, которому в минувшую пятницу исполнилось бы 92 года. Клуб оригинально отметил важное событие: агрономы выстригли на газоне автограф великого голкипера.

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