Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко не захотел комментировать победу брата Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

"Пока без комментариев", - приводит слова Александра "Матч ТВ". Известно, что между братьями сохраняются напряженные отношения.

Напомним: Федор Емельяненко победил Джонсона нокаутом в первом раунде. После поединка россиянин признался, что может провести еще один бой до конца карьеры. В то же время окончательного решения по данному вопросу еще не принято.