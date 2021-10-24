Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой

Поединок против американца Тимоти Джонсона, вероятнее всего, не был последним в карьере для великого российского бойца ММА Федора Емельяненко.

Как сообщает ТАСС, скорее всего, Емельяненко перед уходом из большого спорта проведет еще один бой. "Надо было посмотреть, в каком состоянии Федор. Судя по противостоянию с Джонсоном - в невероятном", - подчеркнул собеседник агентства.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в рамках турнира Bellator в Москве. Для этого ему понадобилось чуть меньше двух минут - 1 минута 45 секунд. Теперь в активе Федора 40 побед в ММА. Россиянин потерпел также шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.