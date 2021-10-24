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24.10.2021 10:23
Рубрика: Спорт

Емельяненко травмировал сопернику челюсть в поединке в Москве

Текст: Артур Нанян
Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС
Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Американец Тимоти Джонсон травмировал челюсть в бою против россиянина Федора Емельяненко в Москве в рамках турнира Bellator. Об этом журналистам заявил сам Джонсон.

Фото: Скриншот с видео
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном

Представитель США отметил, что Емельяненко очень быстр и точен. "Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Я понимаю: у меня было что-то не так с планом на поединок. Но я в любом случае рад, поскольку вышел против легенды", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, что Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Бой продолжался 1 минуту 45 секунд. Как заявил после поединка глава Bellator Скотт Кокор, "Емельяненко войдет в топ-10 рейтинга тяжеловесов организации".

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