Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном

Let's see that in slow-mo! 🤜💥



Fedor Emelianenko remains undefeated at home.🇷🇺#Bellator269 pic.twitter.com/vOaZOSuMCS — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

В интернете появилась видеозапись нокаута в поединке турнира Bellator в Москве между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

Емельяненко, который перед боем заявил, что вскоре может завершить карьеру, отправил оппонента в нокаут уже в первом раунде. Эта победа стала юбилейной 40-й для Федора в ММА.

По окончании боя Емельяненко обратился к зрителям. "Последний Император", как еще называют спортсмена, поблагодарил собравшихся болельщиков и отметил, что был счастлив впервые за долгое время выступить в столице.