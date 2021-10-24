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24.10.2021 00:06
Рубрика: Спорт

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде

Текст: Артур Нанян
Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу над представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Belllator в Москве.
Фото: Скриншот с видео Фото: Скриншот с видео
Фото: Скриншот с видео

Бойцы со стартовых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко смог провести удачную атаку и попасть по голове оппоненту, отправив того в нокаут.

Теперь в активе Федора в ММА 40 побед. Емельяненко уступил в шести поединках, еще один бой был признан несостоявшимся. Что касается Джонсона, то до сегодняшнего боя он проигрывал еще двум россиянам - Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.

Сразу после победы Емельяненко обратился к зрителям. "Сумели вас порадовать, спасибо большое за поддержку! Очень рад, что турнир проходит в Москве, я давно не выступал в России. Мы очень счастливы выступать для вас, для нас это большое событие. Молодым спортсменам хочу пожелать одного - чтобы их намерения не расходились с их трудолюбием. Чтобы быть успешным, нужно много работать - вот мой совет", - отметил Емельяненко.

Напомним: за несколько дней до сегодняшнего противостояния Емельяненко заявил в интервью ТАСС, что поединок в Москве может стать последним в его карьере.

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