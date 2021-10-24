Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде

Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу над представителем США Тимоти Джонсоном на турнире Belllator в Москве.

Бойцы со стартовых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко смог провести удачную атаку и попасть по голове оппоненту, отправив того в нокаут.

Let's see that in slow-mo! 🤜💥



Fedor Emelianenko remains undefeated at home.🇷🇺#Bellator269 pic.twitter.com/vOaZOSuMCS — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Теперь в активе Федора в ММА 40 побед. Емельяненко уступил в шести поединках, еще один бой был признан несостоявшимся. Что касается Джонсона, то до сегодняшнего боя он проигрывал еще двум россиянам - Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. Всего на его счету 15 побед и восемь поражений.

Сразу после победы Емельяненко обратился к зрителям. "Сумели вас порадовать, спасибо большое за поддержку! Очень рад, что турнир проходит в Москве, я давно не выступал в России. Мы очень счастливы выступать для вас, для нас это большое событие. Молодым спортсменам хочу пожелать одного - чтобы их намерения не расходились с их трудолюбием. Чтобы быть успешным, нужно много работать - вот мой совет", - отметил Емельяненко.

Напомним: за несколько дней до сегодняшнего противостояния Емельяненко заявил в интервью ТАСС, что поединок в Москве может стать последним в его карьере.