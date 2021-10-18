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18.10.2021 12:54
Рубрика: Спорт

Хабиб Нурмагомедов открыл академию единоборств в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Красной Поляне бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов открыл академию единоборств "Крепость". Об этом сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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- Я помню, два года назад, когда здесь был отец, он говорил, что есть место, где он хочет открыть зал вместе с Магомедом Кадиевым, - сказал Хабиб Нурмагомедов. - Когда прилетел, не мог не прийти на открытие. Большое спасибо. Хорошее дело для нашей молодежи.

После торжественного перерезания ленты президент академии единоборств "Крепость" Магомед Кадиев провел для гостей экскурсию по залу, а дети из Федерации ММА Сочи провели показательную тренировку.

- Для нашего города открытие спортивного зала такого уровня, в котором могут заниматься юные спортсмены, - важное событие, - отметил заместитель главы Сочи Владимир Морозов. - Мэрия Сочи поддерживает инициативы, способствующие развитию спорта в нашем городе. В этой академии сильна преемственность - начинающие бойцы могут учиться у титулованных мировых звезд, что будет давать им серь

езное конкурентное преимущество перед соперниками.

Почетные гости сделали общее фото на память с воспитанниками нового клуба единоборств, а Хабиб Нурмагомедов оставил в зале автограф на портрете своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

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