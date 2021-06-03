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03.06.2021 17:21
Рубрика: Спорт

Российский футбольный клуб предложил контракт Хабибу Нурмагомедову

Текст: Максим Домчев

Руководство клуба "Легион Динамо" предложило бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову контракт.

Об этом написал на своей странице в Instagram президент махачкалинского клуба ПФЛ "Легион Динамо" Шамиль Лахиялов. Он отреагировал на опубликованное Нурмагомедовым видео, на котором тот показал свои навыки игры в футбол, забив красивый гол. Экс-чемпион UFC обратился к руководству махачкалинцев: "Мне нужна мотивация, братья".

Лахиялов после этого отреагировал, опубликовав готовый контракт. Он предложил Нурмагомедову вписать сумму своей заработной платы и подписать соглашение. Также руководитель клуба отметил, что перед командой стоит задача "выйти в первый дивизион".

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