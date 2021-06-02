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02.06.2021 12:20
Рубрика: Спорт

Черчесов прокомментировал состав сборной на ЧЕ по футболу

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал окончательный состав команды на Евро-2020. В среду тренерский штаб российской команды назвал 26 футболистов, которые включены в заявку на турнир. В ней не оказалось голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

"Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера - Юрий Дюпин и Антон Шунин - провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 откроется в "Лужниках" 11 июня

Также в состав не включены защитники Илья Самошников из "Рубина" и динамовец Роман Евгеньев. Первый выбыл из строя из-за травмы, второй будет в команде позже, по нему "есть вопросы", сказал наставник сборной.

Команда Черчесова 12 июня сыграет с бельгийцами, 16-го с финнами. Обе встречи пройдут в Санкт-Петербурге. 21 июня в Копенгагене сборная России завершит групповой турнир матчем против датчан.

УЕФА увеличил заявку на чемпионат Европы с 23-х до 26-ти игроков из-за пандемии коронавируса. До 12 июня российская команда имеет возможность внести изменения в заявку на турнир.

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