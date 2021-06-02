Песков: Путин и Лукашенко всегда играют в одной команде

Президенты России и Беларуси - хоккеисты-любители, и они всегда играют в одной команде, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что сборная России со счетом 6:0 обыграла команду Беларуси в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Риге​​​. Пескова спросили, если бы президенты играли за национальные сборные, какая страна бы выиграла и кто "маститее", как хоккеист.

"Они не известные хоккеисты, они известные любители-хоккеисты, - уточнил Песков. - Хоккеисты - это очень тяжелый труд с очень высокой профессиональной подготовкой". "Играют они всегда в одной команде", - сказал про Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, смотрел ли Путин матч, Песков сказал, что, насколько ему известно, нет - он был занят. "Это еще одна победа на пути к важным матчам", - заметил он.