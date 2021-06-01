Россия и Канада сыграют в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Стали известны составы четвертьфинальных пар чемпионата мира по хоккею. Сборная России на этой стадии турнира сыграет с принципиальным соперником - командой Канады.

Во вторник завершился групповой этап проходящего в Латвии чемпионата мира. И если в группе А состав участников четвертьфиналов уже был известен, то в другой восьмерке до последнего момента на два места в плей-офф претендовали сразу три команды.

В итоге сборная России, разгромившая Беларусь, заняла первое место и в четвертьфинале сыграет с хоккеистами из Канады.

Вторая команда группы А, Швейцария, в 1/4 финала сразится с хоккеистами из Германии.

Две оставшиеся пары стали известны чуть раньше. Сильнейшая команда группы В, США, сыграет со Словакией, а команда Финляндии, ставшая второй, сразится с Чехией.

Все четвертьфиналы пройдут 3 июня.