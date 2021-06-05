Российский пилот американской команды "Хаас" Никита Мазепин стал 18-м в квалификации Гран-при Азербайджана.

В субботу на трассе в Баку прошла квалификация этапа "Формулы-1". Лучший результат показал Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Он на 0,232 секунды опередил действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

Третий результат показал лидер общего зачета чемпионата мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который проиграл победителю 0,345 секунды. Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал 18-м.

Квалификация была остановлена после аварий с участием Юки Цуноды и Карлоса Сайнса-младшего.