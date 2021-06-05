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05.06.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Владимир Сальников вошел в новый состав бюро ФИНА

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников вошел в новый состав бюро Международной федерации плавания (ФИНА). Сальников является членом бюро с 2013 года.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
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На конгрессе ФИНА, который проходит в Катаре, также прошли выборы президента организации. На этом посту 85-летнего уругвайца Хулио Маглионе, который руководил ФИНА с 2009 года, сменил 61-летний представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам. Как сообщает пресс-служба ФИНА, за кандидатуру Аль-Мусаллама отдали 302 голоса, 7 - против, 10 - воздержались.

Хусейн Аль-Мусаллам стал членом бюро ФИНА в 1996 году. В 2009-м его выбрали вице-президентом, в 2015-м - первым вице-президентом организации. Аль-Мусаллам также является генеральным директором Олимпийского совета Азии и генеральным секретарем Олимпийского комитета Кувейта.

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