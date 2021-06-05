Владимир Сальников вошел в новый состав бюро ФИНА

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников вошел в новый состав бюро Международной федерации плавания (ФИНА). Сальников является членом бюро с 2013 года.

На конгрессе ФИНА, который проходит в Катаре, также прошли выборы президента организации. На этом посту 85-летнего уругвайца Хулио Маглионе, который руководил ФИНА с 2009 года, сменил 61-летний представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам. Как сообщает пресс-служба ФИНА, за кандидатуру Аль-Мусаллама отдали 302 голоса, 7 - против, 10 - воздержались.

Хусейн Аль-Мусаллам стал членом бюро ФИНА в 1996 году. В 2009-м его выбрали вице-президентом, в 2015-м - первым вице-президентом организации. Аль-Мусаллам также является генеральным директором Олимпийского совета Азии и генеральным секретарем Олимпийского комитета Кувейта.