Бородин выиграл "золото" ЧЕ по плаванию

Илья Бородин одержал победу в заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Бородин завоевал золотую медаль с результатом 4.10,02 минуты, обновив рекорд России и юниорский рекорд мира. Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти (4.11,17), тройку сильнейших замкнул британец Макс Личфилд (4.11,56).
Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы. А для сборной России - девятой в рамках этого турнира.
Чуть ранее Юлия Ефимова завоевала "бронзу" в заплыве на 50 метров брассом. Россиянка финишировала с результатом 30,22 секунды. Победила итальянка Бенедетта Пилато (29,35), второй стала финка Ида Хулкко (30,19). Еще одна наша спортсменка Татьяна Белоногофф показала восьмое время (30,77).