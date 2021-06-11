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11.06.2021 10:07
Рубрика: Спорт

Самбо получит постоянное признание МОК

Текст: Николай Долгополов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков огласил текст приятного письма из Лозанны. В нем сообщается, что Исполком МОК рекомендовал самбо для получения постоянного признания.

Фото: iStock
Самбо включено в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта

Временное признание этот популярный в мире вид спорта получил 30 ноября 2018 года.

Теперь же в официальном послании подчеркивается: "Мы хотели бы тепло поздравить вас с этим достижением, которое свидетельствует о признании вашей работы с точки зрения институционального развития, а также продвижения и распространения вашего вида спорта", - говорится в письме МОК.

Нет сомнений, что рекомендация Исполкома будет поддержана и утверждена 20-21 июля на сессии МОК в Токио (Япония).

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