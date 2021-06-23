Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет ударом с пенальти в матче против Франции в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020. Это его четвертый гол на турнире и 20-й в сумме на чемпионатах Европы и мира.

По этому показателю португалец вышел в единоличные лидеры, обогнав немца Мирослава Клозе, которому принадлежал прежний рекорд (19 голов). На третьем месте в этом бомбардирском списке еще один немец, Герд Мюллер (18). В топ-5 также входят соотечественник Клозе и Мюллера, Юрген Клинсманн (16) и Мишель Платини (14).

Добавим, что 13 мячей у Роналду забито на континентальных первенствах: по этому показателю он также впереди всех. У занимающего второе место Мишеля Платини - 9 голов.